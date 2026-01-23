El País

Casi cinco de cada diez periodistas en Costa Rica enfrentan discursos denigrantes o de odio, revela estudio

La realidad que enfrentan periodistas en Costa Rica incluye ataques verbales frecuentes y un ambiente cada vez más hostil, de acuerdo con un estudio regional sobre el ejercicio periodístico

Por Silvia Ureña Corrales

Casi cinco de cada diez periodistas en Costa Rica enfrentaron discursos denigrantes o de odio de forma ocasional o frecuente, según un estudio regional que analizó las condiciones del ejercicio periodístico en América Latina.








Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

