Casi cinco de cada diez periodistas en Costa Rica enfrentan discursos denigrantes o de odio, revela estudio

Casi cinco de cada diez periodistas en Costa Rica enfrentaron discursos denigrantes o de odio de forma ocasional o frecuente, según un estudio regional que analizó las condiciones del ejercicio periodístico en América Latina.

El dato coloca al país apenas por debajo del promedio regional y evidencia un entorno cada vez más hostil para la labor informativa.

Casi la mitad de periodistas en Costa Rica reportó haber recibido discursos de odio, según un estudio regional sobre seguridad y autonomía profesional. (Shutterstock)

La cifra corresponde a 47% de las personas periodistas costarricenses encuestadas. El resultado forma parte del estudio Los mundos del periodismo: seguridad, autonomía profesional y resiliencia entre los periodistas en América Latina.

La investigación fue coordinada por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas y recopiló respuestas de 229 periodistas en Costa Rica y 4.068 en 11 países de la región. El levantamiento de datos se realizó entre julio y setiembre de 2023.

La muestra costarricense fue ejecutada por la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte, responsable de la selección de participantes y la aplicación del cuestionario diseñado por el equipo investigador internacional.

Discursos denigrantes

El informe señala que la incidencia de discursos denigrantes en Costa Rica quedó solo cinco puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano, que alcanzó 52%.

El informe también señala que 30% de las personas comunicadoras recurrió a la autocensura como mecanismo para proteger su seguridad. Esta práctica se asocia con un entorno percibido como cada vez más hostil para el ejercicio periodístico.

Otro eje del estudio apunta a la precarización laboral, con condiciones económicas inestables y necesidad de combinar varios trabajos para sostenerse. Este patrón se repite en la mayoría de los países evaluados y afecta la calidad y continuidad del trabajo informativo.

Durante la presentación virtual del estudio, realizada el 22 de enero, la investigadora Celeste González, de la Universidad de Texas, expuso que la situación del periodismo costarricense mostró un deterioro inesperado, especialmente al compararse con la realidad histórica del país.

El análisis también documentó una reducción de profesionales activos en medios nacionales y regionales, fenómeno asociado a los efectos de la pandemia y a la crisis del modelo de negocio de los medios tradicionales.

A escala regional, la investigación identificó que los hombres predominan en la profesión, mientras que mujeres y minorías reportan mayores niveles de acoso. Además, las afectaciones emocionales y de salud mental superan a las preocupaciones físicas o financieras.