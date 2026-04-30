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Libertad de prensa cae a su peor nivel en 25 años en el mundo, alerta Reporteros Sin Fronteras

El informe anual advierte que más de la mitad de los países presenta condiciones difíciles o muy graves para el periodismo, con retrocesos marcados en América Latina.

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Por AFP
Ejercicio del periodismo
El informe de Reporteros Sin Fronteras advierte un deterioro global de la libertad de prensa, con mayor presión política, económica y legal sobre periodistas. (Shutterstock/Shutterstock)







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