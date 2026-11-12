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Economía

Contratos excepcionales con escasos controles suman ¢742.000 millones durante gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández

Procesos de contratación especial no requieren refrendo de la Contraloría, ni es posible interponer apelaciones al contrato, ni a la adjudicación, según CGR

22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
Jose Cordero
Arianna Villalobos Solís