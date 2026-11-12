Laura Fernández amenaza con demandar a periodista de ‘La Nación’, pero no responde pregunta sobre compra de ambulancias en Bomberos

La presidenta de la República, Laura Fernández, amenazó con demandar a un periodista de La Nación, pero no respondió una pregunta sobre la compra directa de 40 ambulancias por ¢6.500 millones a un consorcio, durante la conferencia de prensa en Zapote de este miércoles.

La pregunta del periodista Cristian Mora, de La Nación, era si estaba de acuerdo con que Bomberos invitara a un solo oferente para la compra de ambulancias, vinculado con dos financistas de su campaña presidencial.

Esta fue su respuesta:

LF: Lo primero que le quiero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es el que ha estado sacando esas notas de La Nación o es otro periodista?

Cristian Mora, de LN: Es desde La Nación, presidenta.

LF: ¿Pero es usted el periodista que los redacta los artículos? Le pregunto porque yo he estado pensando seriamente en demandar al periodista que ha sacado esos artículos. Y le voy a decir por qué, porque con mi honor no se vacila. Mire, lo más sagrado que yo tengo es mi reputación y mi rectitud como presidenta de la República. Y la bajeza que ha hecho el periódico La Nación para mí es imperdonable. Es de las barbaridades más grandes que se ha dejado decir ese medio.

Mire, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el INS son instituciones autónomas. Se rigen por procedimientos de contratación pública que instituye la ley. Las juntas directivas y las y las oficinas de proveeduría, yo no tengo ni por qué saber ni enterarme de qué mecanismos, cómo lo compra, quién lo compra, cuándo lo compra.

Así que no le pienso permitir al periódico La Nación que pretenda ensuciar el nombre de esta presidenta de la República. Y dese por advertido, periódico La Nación, porque mi nombre y mi honor yo no voy a permitir que por canallas, sí por canallas, esta vez se lo merecen que se los diga y de frente, es una barbaridad lo que se han dejado de decir.

Yo no conozco, no tengo nada que ver en los mecanismos de contratación de una institución que tiene autonomía de rango constitucional. Por el amor a Dios, señores, tengan conciencia de la barbaridad que están haciendo en ese panfleto".

Mientras Fernández hablaba, a un lado del podio donde se sientan los miembros del gabinete, el ministro de Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, gritaba: “¡Prensa canalla!”. Posteriormente, varios ministros comenzaron a aplaudir.

Rodrigo Chaves gritó contra la prensa desde el sector reservado para los miembros del gabinete, durante la conferencia en Zapote. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Junto a Fernández se encontraba la presidenta del Instituto Nacional de Seguros, Gabriela Chacón.

Al finalizar su intervención, Fernández ordenó a Chacón no decir nada, y pidió pasar al siguiente periodista en fila para preguntar, instante en el cual se le escucha decir la expresión “majaderos”.

La contratación está bajo cuestionamiento porque Bomberos adjudicó el contrato a un proveedor sin experiencia previa en la venta de ambulancias al Estado costarricense, pese a que otras dos empresas ofrecieron precios inferiores.

Además, un documento interno de Bomberos menciona una instrucción de Laura Fernández como parte de la justificación para recurrir a un procedimiento de contratación de urgencia .

El informe de recomendación de la contratación 2026XE-000002-0012800001 señala que la necesidad de adquirir las unidades se sustentó en una disposición presidencial y en un acuerdo del Consejo Sectorial de Salud del 31 de julio del 2026.

La adjudicación se realizó el 28 de setiembre por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones) al consorcio integrado por las empresas Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y Bem Estar.

Bomberos solo invitó a ese consorcio, aunque su propuesta era la más costosa entre las consideradas en un estudio de mercado elaborado por la institución.

Las empresas costarricenses Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S. A. y AutoStar Vehículos S. A., ambas con antecedentes en la venta de ambulancias, ofrecieron precios hasta $2,3 millones menores.

La institución recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que contempla procedimientos especiales para atender situaciones de urgencia.

La compra también generó cuestionamientos por los vínculos del consorcio con dos financistas de la campaña electoral de Fernández, según información publicada por este medio de comunicación.