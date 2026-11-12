AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Laura Fernández amenaza con demandar a periodista de ‘La Nación’, pero no responde pregunta sobre compra de ambulancias en Bomberos

La mandataria evitó responder una consulta sobre el proceso de compra directa de 40 ambulancias por ¢6.500 millones, mientras un documento de Bomberos menciona una instrucción presidencial

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernández Delgado, fotografía: Marvin Caravaca
Laura Fernández figura en un documento interno de Bomberos que justifica la contratación de urgencia de 40 ambulancias adjudicadas a un consorcio brasileño. Marvin Caravaca

Silvia Ureña Corrales y Cristian Mora