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El País

Estudiantes, docentes y sindicatos marcharon hasta la Asamblea Legislativa por educación y pensiones

Docentes, estudiantes y sindicatos exigieron más presupuesto educativo, pago de deudas y ajustes salariales y de pensiones

Manifestación Sindical
Docentes, estudiantes y sindicatos marcharon por la educación pública y las pensiones. Alonso Tenorio

Jailine González Gómez y Sebastián Sánchez