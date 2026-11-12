Estudiantes, docentes y sindicatos marcharon hasta la Asamblea Legislativa por educación y pensiones

Docentes, estudiantes y sindicatos marcharon este miércoles 11 de noviembre por San José para exigir mayor presupuesto para la educación pública, el pago de deudas estatales así como ajustes en salarios y pensiones.

La movilización comenzó a las 9 a. m. en el parque La Merced y avanzó hasta la plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, donde diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) recibieron a los manifestantes.

Durante la conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández anunció rebajos salariales para los funcionarios que participaron en la protesta.

“Le vamos rebajar el día a los vagabundos que se prestan para reclamar cosas que no existen”, afirmó Fernández, quien calificó la marcha de “puñal por la espalda” y llamó “sanguijuelas” a los dirigentes sindicales.

La mandataria aseguró que hace 15 días se reunió con representantes sindicales, quienes, según dijo, le indicaron que no tenían asuntos pendientes.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que solicitará a los tribunales declarar ilegal la huelga. También defendió que el Gobierno no alcance el 8% del producto interno bruto (PIB) para educación, pese al mandato constitucional.

La marcha fue convocada por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sindicatos universitarios y casas de estudio. Los organizadores exigieron cumplir el 8% del PIB para educación, descongelar salarios y pensiones y pagar deudas estatales.

En el Congreso, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, cuestionó el recorte de ¢8.048 millones a las universidades públicas aprobado el martes por diputados oficialistas del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Eso va a repercutir en la gente joven en zonas rurales”, advirtió Ramírez, quien también cuestionó los recortes al Poder Judicial.

La liberacionista Janice Sandí calificó los recortes de “vergonzosos”, mientras que Sigrid Segura, del Frente Amplio, pidió al Gobierno escuchar los reclamos de los manifestantes.

Diana Murillo, del PLN, destacó la participación ciudadana: “Este tipo de luchas se gana en la calle de forma pacífica”.

Durante el recorrido por Avenida Segunda, los manifestantes lanzaron consignas en defensa de la educación pública, las universidades y los derechos laborales. Entre los mensajes se escucharon “Las universidades públicas son del pueblo”, “¡El TEC se queda en Limón!” y “¡Fuera Chaves!”, este último dirigido al ministro de Hacienda.

La movilización avanzó en distintos bloques hasta la plaza de la Democracia, donde los participantes se concentraron frente a la Asamblea Legislativa. La jornada también contó con presentaciones musicales.