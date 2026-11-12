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El País

Colegio de Periodistas e Instituto de Prensa y Libertad de Expresión se pronuncian tras amenaza de demanda de Laura Fernández contra periodista de ‘La Nación’

Ambas organizaciones cuestionaron las amenazas judiciales y las descalificaciones contra la prensa. Recordaron que las autoridades tienen el deber de rendir cuentas

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernández Delgado, fotografía: Marvin Caravaca
La presidenta Laura Fernández amenazó con demandar a un periodista de 'La Nación' durante una conferencia de prensa el 11 de noviembre. El Colegio de Periodistas y el Iplex cuestionaron lo ocurrido y defendieron el derecho de la prensa a fiscalizar al poder. Marvin Caravaca
Silvia Ureña Corrales