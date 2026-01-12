Editorial

Editorial: Jóvenes y menores de edad son los que ponen la sangre en el negocio del narcotráfico

Las bandas criminales se aprovechan de la pobreza, la deserción escolar y la desintegración familiar para reclutar a menores en el trasiego de drogas. No podemos engañarnos creyendo que las megacárceles o los toques de queda, por sí solos, detendrán la ola homicida ligada al narco

EscucharEscuchar
Por La Nación
Policía Municipal de San José derribó uno de los búnker más conflictivos en Hatillo
En setiembre pasado, la Policía Municipal de San José desmanteló un búnker en Hatillo. Barrios sin oportunidades, sistemas educativos que no logran retener a los jóvenes y políticas sociales debilitadas son terreno fértil para el narcotráfico. (Policía Municipal de San José /Policía Municipal de San José)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialjóvenes en el narconarcotráficoconsumo de drogas
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.