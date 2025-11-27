Editorial

Editorial: Una conclusión que alarma: Costa Rica retrocede peligrosamente en desarrollo humano sostenible

El ‘Informe Estado de la Nación’ revela un panorama de deterioro y riesgos para el desarrollo humano del país. El repunte en ciertos índices socioeconómicos es incompleto y se sostiene sobre bases muy frágiles, dice documento

Por La Nación
Almuerzo Casados Mercado Central
En la edición 31 del 'Informe Estado de La Nación' se indica que durante el año pasado y la primera mitad del presente, el repunte del empleo formal fue mínimo. El de mayor crecimiento fue el trabajo informal. (Fotografía con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/Atenorio)







