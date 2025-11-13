Economía

Apreciación de tipo de cambio erosiona ventajas desarrolladas por sector exportador, según Informe Estado de la Nación 2025

Programa Estado de la Nación advierte sobre deterioro de ventajas para este sector por apreciación del colón frente al dólar.

Por Luis Enrique Brenes
Economía de Estados Unidos
La divisa pasó de cotizarse a casi ¢700 a mediados de 2022 a incluso situarse por debajo de ¢500 en marzo de este año. (Shutterstock/Shutterstock)







