Editorial

Editorial: El notorio deterioro de la política ambiental

Un estudio de la Contraloría y el ‘Informe Estado de la Nación’ revelan múltiples retrocesos de gestión. Falta de liderazgo, concentración de autoridad, poca transparencia y menores recursos generan creciente deterioro

EscucharEscuchar
Por La Nación
El último 'Informe Estado de la Nación' alerta sobre la carencia de recursos con que deben lidiar las áreas de conservación para cumplir con sus tareas. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MinaeCGRFranz Tattenbachmedio ambiente
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.