Falta de dirección del ministro Tattenbach compromete rectoría ambiental de Costa Rica, advierte Contraloría

CGR teme que falta de dirección de Franz Tattenbach y ausencia de controles en Minae arriesguen compromisos ambientales del país

Por Juan Fernando Lara Salas
06/08/2024 Asamblea Legislativa. El ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Franz Tattenbach, compareció ante la Comisión Especial de Ambiente para referirse a los permisos de tala y acciones ligadas con el Refugio de Vida Silvestre Manzanillo-Gandoca. También estuvo presente la directora del Area de Conservación Caribe, Maylin Mora Arias. Además estuvieron presentes: Ana Luisa Leiva Vega, Asesora Legal y Xenia Lozano Mc Kay, Asesora. Foto: Rafael Pacheco Granados
Franz Tattenbach, compareció en agosto ante el Congreso sobre permisos de tala y acciones ligadas con el Refugio de Vida Silvestre Manzanillo-Gandoca. La Contraloría advirtió que la falta de liderazgo del ministro compromete el cumplimiento de metas ambientales y la conservación de ecosistemas en Costa Rica. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







