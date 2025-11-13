Sucesos

Explotación sexual infantil y uso de menores para mover drogas se asientan en sitios turísticos de Costa Rica, alerta informe

Índice Global de Crimen Organizado 2025 advierte que Costa Rica es imán de turismo sexual infantil y por uso de menores para movilizar drogas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
03/12/2023 Jacó. El sol matutino iluminó la playa, arena, mar y olas, este domingo en Jacó, una escena que será recurrente durante los próximos días con la llegada de la época seca. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 alerta que menores en Costa Rica son explotados sexualmente y reclutados por redes del narcotráfico, especialmente en zonas turísticas como Jacó. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Índice Global de Crimen Organizado 2025Costa RicaCrimen organizadoExplotación infantilNarcotráfico
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.