Editorial

Editorial: La visión del canciller André choca de frente con las acciones de este gobierno

La acertada visión del canciller sobre nuestra acción internacional dista mucho de la realidad. Pese a que Arnoldo André exalta la importancia de la neutralidad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, las acciones del gobierno han ido en otra dirección

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Por La Nación
Canciller Arnoldo André Tinoco y presidente Rodrigo Chaves Robles
Canciller Arnoldo André Tinoco y presidente Rodrigo Chaves Robles (Archivo LN/Fotocomposición)







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