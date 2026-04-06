Editorial

Editorial: La guerra comercial que nadie ganó: el legado económico de Trump en 2025

La política comercial anunciada hace un año por Donald Trump ha generado incertidumbre y perjuicios múltiples. Su errática política y numerosas contradicciones han afectado grandes decisiones de inversión en Estados Unidos y todos hemos perdido, aunque en diferentes escalas

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Por La Nación
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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