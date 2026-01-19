Editorial

Editorial: Tras 26 años, la UE y Mercosur firman marco legal para crear la mayor zona de libre comercio del mundo

Ambos bloques firmaron este sábado el marco legal para crear el mayor mercado integrado del mundo. La apuesta al comercio internacional basado en reglas es, también, un aporte a la estabilidad global

EscucharEscuchar
Por La Nación
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para la foto oficial al finalizar la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Paraguay.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para la foto oficial al finalizar la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Paraguay. (LUIS ROBAYO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialMercosurUnión EuropeaUEacuerdo comercial UE-Mercosur
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.