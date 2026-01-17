El Mundo

Así impactará el acuerdo UE-Mercosur a la carne, el azúcar y el vino en la región

La Unión Europea y el Mercosur firmaron su histórico acuerdo comercial tras 25 años. Descubra qué productos quedan libres de aranceles y por qué hay protestas

Por AFP
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para la foto oficial al finalizar la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Paraguay.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para la foto oficial al finalizar la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en Paraguay. (LUIS ROBAYO/AFP)







