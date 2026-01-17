Trump advierte a estos países europeos con impuestos del 25% por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono el sábado en su empeño por adquirir Groenlandia, amenazando a varios países europeos con aranceles de hasta 25% hasta que se concrete una compra del territorio danés.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, según anunció Trump en una publicación en su red social Truth Social.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, escribió.