Unión Europea aprueba el acuerdo con el Mercosur

El acuerdo UE–Mercosur avanzó tras 25 años de discusiones, luego de que los Estados miembros alcanzaran una mayoría calificada en Bruselas.

Por AFP y Europa Press
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
Con la promesa de abrir la mayor zona de libre comercio del planeta, la Unión Europea destrabó este viernes el acuerdo con el Mercosur, aunque su entrada en vigor aún depende del Parlamento Europeo. (PeskyMonkey/Getty Images)







