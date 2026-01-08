Economía

Agricultores entran con tractores en París para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur

Entre protestas y bloqueos, los agricultores franceses desafían al Gobierno y a la Comisión Europea por la posible firma del acuerdo UE–Mercosur. El bloque ya ha hecho una serie de concesiones.

Por AFP y Europa Press
Agricultores franceses con tractores protestan en París frente al Arco del Triunfo contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Agricultores franceses protestan con tractores frente al Arco del Triunfo, en París, contra la posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que el sector agropecuario considera una amenaza por la entrada de productos sudamericanos a menor costo. (THOMAS SAMSON/AFP)







