Agricultores entran con tractores en París para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur

Agricultores franceses protestan con tractores frente al Arco del Triunfo, en París, contra la posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que el sector agropecuario considera una amenaza por la entrada de productos sudamericanos a menor costo.

París, Bruselas y Madrid. Los agricultores franceses entraron este jueves en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de “ilegal”.

El Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soya sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen (en las granjas), porque ya no será viable”, aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

Pascal, que no quiso dar su apellido, participó en una de las columnas de agricultores que entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

“Queremos ser recibidos hoy por la presidenta de la Asamblea Nacional (cámara baja) y el presidente del Senado”, aseguró a AFP Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones de mano dura.

“No estamos aquí para causar problemas”, dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia. “Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, agregó este productor de remolacha azucarera.

Las autoridades habían prohibido el miércoles por la noche el acceso de tractores a varias zonas sensibles de la capital, especialmente las sedes de la presidencia, del Parlamento, del ministerio de Agricultura o del mercado de abastecimiento de Rungis, entre otros.

“Bloquear parcialmente la (autopista) A13, como ocurre esta mañana, o intentar llegar a la Asamblea Nacional con toda la simbología que eso conlleva, sigue siendo ilegal. El ministro del Interior no lo permitirá”, dijo la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El ministerio del Interior indicó a AFP que un centenar de tractores están en París, “pero la mayoría están bloqueados a las puertas de la capital”.

Según una fuente cercana, numerosos tractores fueron bloqueados en la región de París y llevados al depósito.

Sin embargo, no son las únicas protestas en Francia de este simbólico sector. Los agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquean carreteras en el suroeste y este del país, así como depósitos de combustible.

Reclamos invernales

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y simplicaciones administrativas.

A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal. El gobierno impuso el sacrificio de una vacada cuando se confirma un caso positivo y se opone a una vacunación a nivel nacional.

Respecto al Mercosur, el gobierno enfrenta además la presión de toda la clase política, opuesta a este tratado de libre comercio.

Las concesiones para calmar los ánimos

Para intentar apaciguar la ira agrícola, Francia suspendió durante el plazo de un año la importación de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos. Bruselas debe ahora decidir si lo valida.

En tanto, la UE a hecho una serie de concesiones a sus agricultores, con el objetivo de obtener el apoyo necesario para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur. Sin embargo, ninguna medida ha logrado calmar la indignación del sector por el pacto.

A continuación algunas de las concesiones que la UE ha puesto sobre la mesa:

Garantías para los productos sensibles

Los agricultores y ganaderos europeos están preocupados por la futura reducción de aranceles sobre productos agrícolas que implica este acuerdo.

La Comisión Europea, presionada por Francia e Italia, anunció en setiembre pasado una serie de garantías que está dispuesta a otorgar a sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

Según un compromiso pactado en diciembre pasado entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo, la Comisión abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

En caso de perjuicio grave, la UE podría volver a subir temporalmente los aranceles sobre los productos afectados.

Pesticidas prohibidos

Entre los asuntos más controvertidos, los agricultores europeos denuncian la presencia en las importaciones de pesticidas prohibidos en la UE, que, a su juicio, constituye una “competencia desleal”.

Ante estas críticas, la Comisión Europea se comprometió a legislar sobre los residuos de pesticidas y anunció el miércoles la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Esta decisión se tomó en respuesta a una prohibición decretada por el gobierno francés, que suspendió esta semana las importaciones a su territorio de productos tratados con un total de cinco fungicidas o herbicidas, entre ellos esas tres sustancias.

Presupuesto de la PAC

En su esfuerzo por hacer prosperar el acuerdo con el Mercosur, Bruselas también cedió en otro asunto: el presupuesto de la futura Política Agrícola Común (PAC) de la UE, de 2028 a 2034.

El martes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso fondos adicionales para los agricultores de unos 45.000 millones de euros (unos $53.000 millones) a partir de 2028, cuando se supone que solo hubiesen estado disponibles más adelante, en una revisión a medio plazo de la PAC.

Limitar el costo de los fertilizantes

Los productores de cereales, sobre todo, piden retirar los fertilizantes del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que busca nivelar la competencia entre los productores de la UE y de terceros países, y que entrará en vigor este año.

La Comisión abrió el miércoles la vía a suspender temporalmente ese mecanismo para los fertilizantes.

Mientras tanto, la Comisión anunció una reducción de ciertos aranceles sobre la urea y el amoníaco, para limitar los precios de los fertilizantes nitrogenados.

Irlanda votará en contra

El Gobierno de Irlanda votará mañana en contra del acuerdo que requiere de una mayoría cualificada para salir adelante, según confirmó este jueves el primer ministro irlandés, Micheal Martin.

En declaraciones a los medios durante una visita a Shanghai, Martin reconoció que, si bien “se ha avanzado”, sigue desconfiando de que los agricultores irlandeses no se vean perjudicados. “Por lo tanto, el Gobierno votará en contra”, aseguró.