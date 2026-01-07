Economía

La UE busca apoyos para firmar el acuerdo comercial con Mercosur

La Comisión Europea busca sellar el tratado con el Mercosur mientras Francia bloquea productos agrícolas sudamericanos. Conozca el impacto y las nuevas medidas.

Por AFP
Un grupo de productores polacos protestan por la posibilidad de firmar el acuerdo entre la UE y el Mercosur.
Un grupo de productores polacos protestan por la posibilidad de firmar el acuerdo entre la UE y el Mercosur. (WOJTEK RADWANSKI/AFP)







MercosurUE
