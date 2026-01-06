Economía

Unión Europea ofrece fondos adicionales a agricultores ante descontento por acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea anunció que permitirá a los agricultores acceder de forma anticipada a $53.000 millones, en un intento por calmar el descontento generado por el acuerdo UE–Mercosur.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un tractor con un cartel de protesta contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea estacionado en una carretera en Francia, con un policía en motocicleta al fondo.
Bruselas busca apaciguar a los agricultores antes de firmar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, tras prometer cambios presupuestarios y adelantos de fondos agrícolas. En la fotografía, un agricultor francés protesta en contra del acuerdo a finales de noviembre de 2024. (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Unión EuropeaMercosurUE
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.