Unión Europea anticipa firmar pronto el acuerdo comercial con Mercosur

La Comisión Europea afirma que el acuerdo comercial con el Mercosur está por ‘buen camino’. Estos son los detalles sobre la presión de Francia, el rol de Italia y los plazos por cumplir

Por AFP
Un tractor con un cartel de protesta contra el acuerdo Mercosur-Unión Europea estacionado en una carretera en Francia, con un policía en motocicleta al fondo.
La Comisión Europea afirma que el acuerdo comercial con el Mercosur está por ‘buen camino’. Estos son los detalles sobre la presión de Francia, el rol de Italia y los plazos por cumplir. (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP)







