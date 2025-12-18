Economía

Firma del acuerdo comercial Mercosur-UE se aplaza a enero del 2026

¿Por qué se detuvo el mayor acuerdo comercial del mundo? Conozca las razones del aplazamiento de la firma entre el Mercosur y la UE tras el caos en Bruselas.

Por AFP
Agentes de policía se sitúan frente a tractores cerca del Parlamento Europeo durante una protesta de agricultores para denunciar las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y acuerdos comerciales como el Mercosur, en Bruselas,
Agentes de policía se sitúan frente a tractores cerca del Parlamento Europeo durante una protesta de agricultores para denunciar las reformas de la Política Agrícola Común (PAC) y acuerdos comerciales como el Mercosur, en Bruselas. (NICOLAS TUCAT/AFP)







