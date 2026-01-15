Economía

Mercosur y la Unión Europea listos para firmar acuerdo en busca de una ‘tercera vía’ frente a Estados Unidos y China

La Comisión Europea negocia desde 1999 este acuerdo con los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Bruselas aprobó su texto el viernes pasado

Por AFP
,
Productores agropecuarios europeos temen que productos sudamericanos más competitivos inunden su mercado debido a normas de producción consideradas menos rigurosas. Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, la Comisión Europea diseñó una serie de cláusulas y concesiones. (SILVIO AVILA/AFP)







