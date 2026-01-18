El Mundo

Trump cambió el orden comercial y político de América Latina a golpe de aranceles

El “Día de la Liberación” de abril dio paso a fines de 2025 a la Doctrina “Donroe” sobre un hemisferio que Washington busca controlar.

Por El Mercurio/GDA/Chile y Eduardo Olivares
US President Donald Trump holds a chart as he delivers remarks on reciprocal tariffs during an event in the Rose Garden entitled "Make America Wealthy Again" at the White House in Washington, DC, on April 2, 2025. Trump geared up to unveil sweeping new "Liberation Day" tariffs in a move that threatens to ignite a devastating global trade war. Key US trading partners including the European Union and Britain said they were preparing their responses to Trump's escalation, as nervous markets fell in Europe and America. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El 2 de abril de 2025, Trump se preparaba para presentar los nuevos aranceles del “Día de la Liberación”, una medida que desató una guerra comercial global. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







