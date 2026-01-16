Economía

Importación de queso y leche de EE. UU. se dispara en Costa Rica: precios en nuestro país ‘son altos’, dice Departamento de Agricultura

El crecimiento acelerado de las importaciones de lácteos estadounidenses, favorecido por el arancel cero del DR-Cafta, abre oportunidades para consumidores y desafía la competitividad del sector lácteo local

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Productos lácteos importados desde Estados Unidos, como queso y leche, que ingresan a Costa Rica sin aranceles tras la desgravación del DR-Cafta.
Los quesos y otros productos lácteos importados desde Estados Unidos aumentaron tras la eliminación de aranceles establecida en el DR-Cafta a partir de enero del 2025. (Imagen generada por IA /Imagen generada por IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LácteosQuesoCaftaDR-CaftaAranceles
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.