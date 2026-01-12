Economía

Trump dice que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a socios comerciales de Irán

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics

Por AFP
Un hombre camina frente a un mural con banderas de Irán en una calle de Teherán el 26 de octubre de 2024. Los residentes de Teherán se despertaron y continuaron con sus actividades programadas tras una noche en la que los ataques israelíes provocaron explosiones que resonaron por toda la ciudad. Foto: ATTA KENARE / AFP
Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. (ATTA KENARE/AFP)







