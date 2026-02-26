Columnistas

Del poder sin controles a los contrapesos: qué puede cambiar tras el fallo contra los aranceles de Trump

Con su reciente decisión, la Corte Suprema fortalece los contrapesos democráticos en Estados Unidos

Por Eduardo Ulibarri
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Un efecto del reciente fallo de la Corte Suprema podría ser que este se convierta en un incentivo para mayor respeto a un orden internacional sustentado en reglas claras, legítimas y predecibles. Sin embargo, también podría desatar actitudes y decisiones aún más temerarias por parte de Donald Trump. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

