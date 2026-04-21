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Canciller Arnoldo André: ‘El momento de una diversificación audaz es ahora’

La diversificación no es dilución; es resiliencia. Al ampliar nuestro portafolio diplomático, salvaguardamos la estabilidad económica y amplificamos nuestra voz en el escenario mundial

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Por Arnoldo André Tinoco
Operador con grúa movilizando contenedores en un puerto de Costa Rica bajo un cielo despejado, actividad relacionada con la exportación y comercio internacional.
Durante décadas, la política exterior costarricense se ha inclinado hacia nuestros aliados más cercanos en Norteamérica y Europa. Hoy, la dependencia excesiva de unos pocos socios nos expone a vulnerabilidades. (Alonso Tenorio)







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