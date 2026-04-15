Política

Rodrigo Chaves tilda de ‘torpe’ a relatora de la ONU por pronunciamiento sobre caso de Stella Chinchilla

Mandatario también justificó su decisión de no asistir a asambleas de la ONU durante su gobierno

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Por Cristian Mora
Costa Rica's President Rodrigo Chaves delivers remarks during the opening session of the third United Nations Oceans Conference (UNOC3) in the French Riviera city of Nice on June 9, 2025. A global summit on the dire state of the oceans kicks off on June 9, 2025 in France, with calls to ban bottom trawling and bolster protections for the world's overexploited marine areas. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
El presidente Rodrigo Chaves cuestionó a la relatora de la ONU tras su pronunciamiento sobre la investigación contra Stella Chinchilla. (LUDOVIC MARIN/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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