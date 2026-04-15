Rodrigo Chaves tilda de ‘torpe’ a relatora de la ONU por pronunciamiento sobre caso de Stella Chinchilla

El presidente Rodrigo Chaves cuestionó a la relatora de la ONU tras su pronunciamiento sobre la investigación contra Stella Chinchilla.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, tildó de “torpe” a la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, luego de que esta se pronunciara sobre la investigación que se realiza contra la comunicadora y activista costarricense Stella Chinchilla, por supuestas amenazas de muerte contra el mandatario.

“Esta señora, la relatora de las Naciones Unidas en este tema, es tan torpe o tan sesgada que no sabe que en Costa Rica hay separación de poderes. Entonces, no me arrepiento de no haber ido a la ONU, ni una sola vez”, indicó el mandatario.

Las declaraciones de Chaves se dieron en el cierre de la conferencia de prensa de este 14 de abril.

Durante su intervención, el presidente defendió que durante su administración realizó pocos viajes internacionales y reiteró que no asistió a ninguna Asamblea de las Naciones Unidas, lo cual, según dijo, viendo el desempeño del ente, fue la decisión correcta.

“Como por ejemplo decir que el gobierno persigue a una persona que aparentemente le pagó a alguien para que me matara, Stella Chinchilla, la que el milagro de Dios la pone a correr cuando no tiene que ir al OIJ ni a la fiscalía y sí tiene que ir en silla de ruedas. Y dice que eso es persecución”, agregó el mandatario al referirse a la relatora de la ONU.

Actualmente, una candidata nominada por Costa Rica, Rebeca Grynspan, busca convertirse en la primera mujer en la historia en asumir la Secretaría General de la ONU.

Costa Rica postuló el 3 de marzo de 2026 a la exvicepresidenta para el máximo cargo del organismo. La nota diplomática fue firmada por Chaves.

Grynspan compite con el argentino Rafael Mariano Grossi y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Relatora de la ONU se pronuncia

El pasado 8 de abril, en su cuenta oficial de la red social X, Mary Lawlor escribió que ha “recibido noticias muy preocupantes sobre una investigación penal, amenazas, vigilancia y hostigamiento“ contra Stella Chinchilla, a quien citó como defensora de derechos humanos.

“La investigación parece constituir un abuso del derecho penal nacional para criminalizar la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente”, afirmó la relatora. Lawlor concluye su tuit etiquetando la cuenta de la misión costarricense en Ginebra, una de las sedes de la Organización de Naciones Unidas.

La costarricense replicó el mensaje en su perfil de Facebook.

He recibido noticias muy preocupantes sobre una investigación penal, amenazas, vigilancia y hostigamiento contra la defensora de derechos humanos y comunicadora social Stella Chinchilla Mora en #CostaRica. La investigación parece constituir un abuso del derecho penal nacional… pic.twitter.com/dAVYCPmwVA — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) April 7, 2026

Chinchila fue denunciada el 13 de enero de este año por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, por presunta tentativa de homicidio contra el mandatario.

Torres interpuso la denuncia luego de que la DIS recibió información confidencial sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

Chinchilla negó categóricamente ser la autora de los mensajes de WhatsApp que se presentaron como parte de la denuncia. Los pantallazos muestran una supuesta conversación sobre un plan para atentar contra el mandatario.

En un comunicado conjunto, diversas agrupaciones sociales expresaron “profunda preocupación” por lo que consideran un señalamiento público sin sustento verificable y una exposición mediática que, a su criterio, constituye un mensaje de amedrentamiento contra personas y colectivos críticos del gobierno.

El abogado de Chinchilla, Ricardo Solís, dijo que las acusaciones contra ella no tenían “ningún sentido”.