Política

Relatora de la ONU se pronuncia sobre investigación a la activista costarricense Stella Chinchilla

En su cuenta oficial de la red social X, Mary Lawlor escribió que ha ‘recibido noticias muy preocupantes sobre una investigación penal’ en torno a la comunicadora.

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Por Fernando Chaves Espinach
La comunicadora fue detenida por la Fuerza Pública cerca de las 6 p. m. Foto: tomada del Facebook de Stella Chinchilla Mora







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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