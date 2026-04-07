Política

¿Qué implica para Costa Rica ser considerada parte de la ‘Gran América del Norte’? Canciller defiende alianza en seguridad

Gobierno de Rodrigo Chaves defiende cooperación en seguridad, mientras analista advierte de posibles impactos en la política exterior y la credibilidad de Costa Rica

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Por Cristian Mora
Rompecabezas con las banderas de Costa Rica y Estados Unidos sobre un mapa del mundo, simbolizando la relación comercial y las tensiones en el DR-Cafta por la aplicación de nuevos aranceles.
El canciller Arnoldo André Tinoco defendió el concepto de la “Gran América del Norte” como una respuesta al avance del crimen organizado y la necesidad de cooperación internacional. (Shutterstock/Shutterstock)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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