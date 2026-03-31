El Mundo

Donald Trump redefine el mapa: Costa Rica ahora es parte de la ‘Gran América del Norte’

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio discurso sobre la “Gran América del Norte”, donde ubica a Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. El presidente Trump recibe a una docena de líderes de derecha de América Latina y el Caribe para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. El presidente Trump recibe a una docena de líderes de derecha de América Latina y el Caribe para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gran América del NorteEscudo de las AméricasDoctrina DonroeDoctrina Monroe
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.