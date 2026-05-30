Editorial

Editorial: El largo impacto de la guerra en Irán

Los objetivos maximalistas enunciados por Estados Unidos al comienzo de la guerra han pasado a un segundo plano, al menos por ahora. Hoy, la prioridad es extender un precario cese de hostilidades alcanzado el 8 de abril y lograr la reapertura del estrecho de Ormuz

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Por La Nación
Guerra en Irán, bandera de Irán en medio de edificios y construcciones en escombros
La capacidad del régimen iraní para infligir daño desde la debilidad se mantiene y su músculo militar se está recuperando. (Shutterstock/Imagen)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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