Trump evita hablar de ‘cambio de régimen’ en Irán en su primer discurso tras ataques conjuntos con Israel

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su primer discurso sobre Irán en la entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, en Washington.

En su primer discurso sobre el ataque contra Irán realizado el sábado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, evitó hablar de “cambio de régimen” en Teherán. El fin de semana, el mandatario había instado a los iraníes a alzarse contra el régimen de los ayatolás, señaló el New York Times.

Hablando en la ceremonia de entrega de las medallas de honor a miembros del Ejército, Trump afirmó que el ataque contra Irán está cumpliendo sus objetivos antes de lo previsto, pero también advirtió de que la guerra podría extenderse “mucho más” de lo que estimó inicialmente, en torno a un mes.

“Ya vamos muy por delante de nuestras proyecciones temporales”, dijo Trump en la Casa Blanca, y añadió: “Desde el principio proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá. Lo haremos”.

Estados Unidos lanzó ataques coordinados con Israel contra varios objetivos en Irán, que ha respondido, según la Guardia Revolucionaria, con impactos en más de 500 sitios a lo largo del Golfo Pérsico.

Asimismo, aseveró que tomó la decisión de lanzar una guerra contra Irán porque era la última oportunidad para detener el supuesto programa nuclear del país.

En sus declaraciones, Trump enumeró cuatro objetivos de la guerra: destruir las capacidades de lanzar misiles de Irán, “aniquilar” su marina, impedir que obtenga armas nucleares y garantizar que el régimen no pueda seguir financiando a sus aliados regionales.

Katie Rogers, corresponsal de la Casa Blanca del Times, indicó que no dijo mucho sobre los cuatro oficiales estadounidenses fallecidos hasta ahora —aunque sí agradeció el servicio de las tropas—. “En su lugar, observan a un presidente que trata la situación como un día cualquiera: habla de su salón de baile, ataca a los demócratas y arremete contra los medios de comunicación”, escribió la periodista.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ofrece una conferencia en el Pentágono tras los ataques estadounidenses contra Irán, en un conflicto que se extendió a Líbano e Israel y se intensificó tras la muerte del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Descrita como guerra

Sin embargo, los llamados iniciales al cambio de régimen en Irán no han aparecido en los discursos de este lunes. Esta mañana, el secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó: “Esta no es una supuesta guerra para un cambio de régimen, pero el régimen sí cambió”.

Cuando le preguntaron si el país norteamericano tenía fuerzas desplegadas en la república islámica, Hegseth dijo en una conferencia de prensa: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, y añadió: “iremos tan lejos como sea necesario”.

Respecto a cuánto durará la campaña estadounidense en Irán, el jefe del Pentágono dijo: “cuatro semanas, dos semanas, seis semanas; podría adelantarse. Podría retrasarse”.

Hegseth quiso diferenciar la operación en Irán de las prolongadas intervenciones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, afirmando que esta guerra no es un esfuerzo para construir la democracia en Irán.