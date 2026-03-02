El Mundo

Trump evita hablar de ‘cambio de régimen’ en Irán en su primer discurso tras ataques conjuntos con Israel

Presidente de Estados Unidos dice que guerra en Irán podría extenderse más de las cuatro semanas previstas inicialmente.

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción de La Nación
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su primer discurso sobre Irán en la entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, en Washington.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su primer discurso sobre Irán en la entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca, en Washington. (SAUL LOEB/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránIránIsraelEstados UnidosDonald TrumpMedalla de HonorEjército de Estados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.