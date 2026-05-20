Economía

ONU advierte que bloqueo de Ormuz podría desencadenar una grave crisis alimentaria mundial

La situación podría agravarse con la llegada de El Niño, que debería provocar sequías y alterar los regímenes de lluvias y temperaturas

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Por AFP
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial.
El estrecho de Ormuz es un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial. (AFP/AFP)







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