Economía

Jefe de la ONU advierte que cierre de Ormuz está ‘estrangulando’ la economía mundial

António Guterres, jefe de la ONU, advierte que el bloqueo en el estrecho de Ormuz ‘estrangula’ la economía y que los precios altos persistirán por meses

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Por AFP
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
Por el estrecho de Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo mundial; hoy la ONU denuncia una parálisis que golpea el corazón de la economía global. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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