Jefe de la ONU advierte que cierre de Ormuz está ‘estrangulando’ la economía mundial

Por el estrecho de Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo mundial; hoy la ONU denuncia una parálisis que golpea el corazón de la economía global.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El jefe de la ONU, António Guterres, alertó el jueves sobre el agravamiento de las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El cierre de esta vía marítima vital está “estrangulando la economía mundial”, advirtió el secretario general en declaraciones a la prensa.

Aunque las restricciones se levantaran hoy, “las cadenas de suministro tardarán meses en recuperarse, prolongando una menor producción económica y los precios altos”, afirmó.

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico marítimo por esa vía, donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, sigue en mínimos.