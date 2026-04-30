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Irán advierte a Estados Unidos que bloqueo de puertos ‘fracasará’ y el precio del petróleo se dispara

La tensión entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz mantiene paralizado el comercio petrolero y eleva el precio del crudo a su nivel más alto en cuatro años.

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Por AFP
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial.
El pulso entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Ormuz afecta el tránsito de petróleo y presiona los precios del crudo a nivel mundial. (AFP/AFP)







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