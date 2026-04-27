Marco Rubio advierte que Estados Unidos no permitirá que Irán controle el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentó que en Irán gobiernen “los extremistas”, al considerar que tienen “una visión apocalíptica del futuro”.

Madrid, España. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este lunes que la Administración de Donald Trump no tolerará que las autoridades de Irán decidan qué países pueden utilizar el estrecho de Ormuz.

A su juicio, la propuesta de Teherán en el marco de las negociaciones equivale, en la práctica, a establecer un sistema de pago por transitar por esta ruta clave para el comercio mundial.

“Si con ‘abrir el estrecho’ quieren decir que sí, que el estrecho está abierto siempre y cuando (se) coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso o los haremos volar por los aires y nos paguen, eso no es abrir el estrecho”, afirmó en una entrevista con Fox News.

“ No pueden normalizar ni podemos tolerar que intenten normalizar un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagar por su uso ”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio lamentó que en Irán gobiernen “los extremistas”, al considerar que tienen “una visión apocalíptica del futuro”. “Esa tensión siempre ha existido allí, siempre. Creo que es muy marcada”, señaló, en línea con declaraciones recientes de la Administración Trump que apuntan a una supuesta división interna entre los dirigentes iraníes.

“Ahora que tenemos un líder supremo (el ayatolá Mojtaba Jamenei) cuya credibilidad aún no se ha puesto a prueba, cuyo acceso es cuestionable, que no se ha dejado ver públicamente, que no se ha pronunciado, que no hemos escuchado su voz, creo que eso también genera tensión en el sistema”, sostuvo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregó este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, una lista con las “respuestas” de Teherán a las propuestas de Estados Unidos, recibidas previamente a través de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril y prorrogado por Trump sin un plazo definido.