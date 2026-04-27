Economía

Marco Rubio advierte que Estados Unidos no permitirá que Irán controle el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó la propuesta de Irán para cobrar por el paso en el estrecho de Ormuz y puso en duda la autoridad de Mojtaba Jamenei

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Por Europa Press
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela, en el Capitolio, en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentó que en Irán gobiernen “los extremistas”, al considerar que tienen “una visión apocalíptica del futuro”. (SAUL LOEB/AFP)







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