Economía

La agencia marítima de la ONU rechaza imponer peaje en estrecho de Ormuz

Arsenio Domínguez, jefe de la OMI, aseguró que no existe fundamento jurídico para el arancel que busca aplicar Irán en el estrecho de Ormuz

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Por AFP
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial.
Debido a la guerra en Medio Oriente, cerca de 20.000 embarcaciones permanecen sin poder transitar por el estrecho de Ormuz, incluidas unas 1.600 que se encuentran en el golfo Pérsico. (AFP/AFP)







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