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Irán intercepta dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Irán incautó dos portacontenedores en el estrecho de Ormuz mientras Estados Unidos mantiene la presión sobre Teherán.

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Por AFP
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial.
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial. (AFP/AFP)







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