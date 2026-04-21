Donald Trump prolonga tregua con Irán tras pedido de Pakistán, pero mantiene bloqueo naval

Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí lanza bengalas mientras vuela a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, el 12 de abril de 2026.

El presidente Donald Trump anunció este martes que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, “a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende”.

“Prolongaré el alto el fuego”, indicó, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas”.

La tregua estaba a punto de expirar en cuestión de horas. El presidente afirmó que Pakistán, que intenta mediar para poner fin a la guerra, le pidió que suspendiera cualquier ataque.

El anuncio se produjo después de que se suspendiera el viaje del vicepresidente JD Vance a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Irán porque Teherán no respondió a las posturas estadounidenses.

El anuncio de Trump fue radicalmente distinto respecto a sus declaraciones anteriores: “Preveo que habrá bombardeos”.

También afirmó que el bloqueo del estrecho de Ormuz continuaría.