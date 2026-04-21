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Donald Trump prolonga tregua con Irán tras pedido de Pakistán, pero mantiene bloqueo naval

Donald Trump anunció una prórroga inesperada en el alto el fuego con Irán tras una petición diplomática.

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Por AFP y Julián Navarrete Silva
Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí lanza bengalas mientras vuela a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, el 12 de abril de 2026.
Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí lanza bengalas mientras vuela a lo largo de la frontera entre el norte de Israel y el sur del Líbano, el 12 de abril de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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