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Irán rechaza reabrir el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo de Estados Unidos

Situación en ruta comercial crítica presiona comercio global y podría afectar transporte, producción agrícola y la economía como un todo.

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Por AFP
Esta fotografía distribuida por la Marina de Estados Unidos y publicada el 21 de abril de 2026 por el Comando Central de EE. UU. muestra a fuerzas estadounidenses patrullando el mar Arábigo cerca del Touska, un buque de carga con bandera iraní, el 20 de abril de 2026.
Esta fotografía distribuida por la Marina de Estados Unidos y publicada el 21 de abril de 2026 por el Comando Central de EE. UU. muestra a fuerzas estadounidenses patrullando el mar Arábigo cerca del Touska, un buque de carga con bandera iraní, el 20 de abril de 2026. (-/AFP)







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