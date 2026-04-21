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Estados Unidos e Irán cruzan amenazas a dos días del fin del alto el fuego: ¿Qué sigue para el conflicto?

Antes de presuntas negociaciones en Pakistán, Donald Trump vuelve a referirse a programa nuclear e Irán rechaza negociar bajo amenaza.

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Por AFP
Motociclistas pasan junto a un cartel publicitario con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (centro), y el jefe del Ejército y mariscal de campo Syed Asim Munir (izq.), en Islamabad el 20 de abril de 2026, antes de las previstas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
Motociclistas pasan junto a un cartel publicitario con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (centro), y el jefe del Ejército y mariscal de campo Syed Asim Munir (izq.), en Islamabad el 20 de abril de 2026, antes de las previstas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. (ASIF HASSAN/AFP)







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