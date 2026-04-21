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Trump acusa a Irán de violentar el alto el fuego en vísperas de que expire

Acusación del mandatario estadounidense se da a pocas horas de que expire el pacto de alto el fuego en la guerra de Oriente Medio

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de abril de 2026. La orden ejecutiva tiene como objetivo impulsar la investigación médica federal estadounidense y los ensayos clínicos de ciertas drogas psicodélicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. (JIM WATSON/AFP)







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