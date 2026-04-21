El Mundo

Irán retrasa negociaciones con Estados Unidos a horas de que venza el alto el fuego

Sin avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, crece la incertidumbre sobre el futuro de la tregua, mientras persisten tensiones en el estrecho de Ormuz.

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Por AFP
A man rides past a large billboard referring to the Strait of Hormuz in Tehran's Vanak Square on April 15, 2026.
Habitantes de Teherán con los que hablaron periodistas de la AFP desde París afirman que la vida ha empeorado por la opresión del Gobierno y las consecuencias de la guerra.(Foto: Archivo / AFP) (-/AFP)







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