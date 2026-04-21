Irán retrasa negociaciones con Estados Unidos a horas de que venza el alto el fuego

Habitantes de Teherán con los que hablaron periodistas de la AFP desde París afirman que la vida ha empeorado por la opresión del Gobierno y las consecuencias de la guerra.(Foto: Archivo / AFP)

Teherán, Irán. Irán afirmó este martes que aún no ha enviado una delegación a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos cuando faltan menos de dos días para que expire el alto el fuego que ha dejado entre paréntesis la guerra en Oriente Medio.

Tanto Teherán como Washington se han acusado mutuamente de violar la tregua de dos semanas que, según el presidente estadounidense Donald Trump, terminará el miércoles por la noche.

A principios de este mes los dos enemigos llevaron a cabo conversaciones iniciales, las de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Los analistas estimaron entonces que el rango político de las delegaciones era un indicador de la voluntad de ambos por alcanzar un acuerdo.

Pero el diálogo fracasó. Irán mantuvo cerrado casi todo este tiempo el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo de los puertos iraníes.

“Por el momento ninguna delegación de Irán ha partido hacia Islamabad, Pakistán; ya sea la delegación principal o la secundaria”, afirmó la televisión estatal iraní.

Trump ha acusado a Irán de disparar a barcos en el estrecho de Ormuz y Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de tregua.

Las autoridades iraníes están descontentas y acusan a Washington de no actuar de buena fe en las negociaciones.

El influyente presidente de su Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país no aceptará negociar “bajo la sombra de las amenazas” de Trump y sacará “nuevas cartas en el campo de batalla” si se reanudara la guerra.

Habitantes de Teherán con los que hablaron periodistas de la AFP desde París afirman que la vida ha empeorado por la opresión del Gobierno y las consecuencias de la guerra.

Los iraníes queman banderas estadounidenses e israelíes en señal de protesta tras el anuncio del alto el fuego en la plaza Enqelab, en Teherán, el 8 de abril de 2026. (STR/AFP)

“La situación es terrible”

“Este maldito alto el fuego nos ha destrozado. No hay luz al final del túnel”, dijo Saghar, de 39 años. “La situación es terrible. No conozco a nadie a mi alrededor a quien le vaya bien”.

Babak Samiei, un ingeniero de 49 años, aprovechó la tregua para volver a practicar deporte y yoga después “de no haber hecho nada durante los 40 días de la guerra”.

Y aunque prefiere no pensar demasiado en el mañana, tiene la sensación que “no se alcanzará ningún acuerdo y la guerra probablemente se reanudará”, dice a la AFP en una calle de Teherán.

La tregua teóricamente terminaba el martes por la noche, pero Trump declaró a Bloomberg que será el miércoles por la noche, hora de Washington, y es “altamente improbable” que se extienda.

Trump también afirmó a PBS News que Irán “se suponía que debía estar” en las negociaciones en Pakistán.

“Acordamos estar allí”, dijo, y advirtió que si el alto el fuego expira “entonces empezarían a estallar muchas bombas”.

A falta de acuerdo el mandatario republicano se niega a levantar el bloqueo a los puertos iraníes. También pone firmes condiciones para un pacto, sobre todo que Teherán entregue el uranio enriquecido con su polémico programa nuclear.

“El actual enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ya no es un choque de capacidades, sino más bien una lucha de resistencia política y poder de negociación”, escribió Daniel Byman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Trump niega sentirse bajo presión por el tiempo a pesar del plazo del alto el fuego.

“¡ESTO NO ES CIERTO! No estoy bajo presión alguna, aunque todo sucederá con relativa rapidez”, escribió Trump en su plataforma Truth Social usando mayúsculas como acostumbra a hacer.

A pesar de la incertidumbre, los precios del petróleo cayeron el martes y siguen por debajo del umbral de los 100 dólares.

El frente libanés

En Líbano sigue en vigor otro alto el fuego acordado el viernes.

Este país se ha convertido en el otro gran frente de la guerra desde que el grupo proiraní libanés Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Teherán.

Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington el jueves, informó a la AFP un funcionario del Departamento de Estado.

Los ataques israelíes contra Líbano han matado a por lo menos a 2.387 personas desde el inicio de la guerra, según el último balance de un organismo gubernamental libanés.