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Estados Unidos bloqueará puertos iraníes ‘el tiempo que sea necesario’, dice jefe del Pentágono

Fuerzas estadounidenses comenzaron a bloquear los puertos iraníes el lunes, después que las conversaciones de paz celebradas en Pakistán el fin de semana concluyeran sin acuerdo.

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Por AFP
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con el liderazgo bicameral del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos, el 5 de enero de 2026, en Washington, DC.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo. (Foto: AFP) (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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