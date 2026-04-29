El Mundo

Pentágono: guerra contra Irán costó hasta ahora $25.000 millones

Estados Unidos lanzó el 28 de febrero la Operación Furia Épica, una campaña aérea contra el ejército y los dirigentes iraníes

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista aérea del Pentágono en Washington el 20 de setiembre del 2025.
Vista aérea del Pentágono en Washington el 20 de setiembre del 2025. (DANIEL SLIM/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosguerrapentágonoIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.