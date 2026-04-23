Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego por tres semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas, a pesar de combates esporádicos sobre el terreno.

“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, afirmó Trump en una publicación en redes sociales mientras se reunía con enviados de Israel y del Líbano.

También dijo que hay “grandes posibilidades” de conseguir un acuerdo de paz este año entre Israel y Líbano.

Israel declaró, antes del inicio de las conversaciones, que no mantiene “desacuerdos graves” con el Gobierno libanés, instándolo a “trabajar conjuntamente” contra Hezbolá, grupo notablemente ausente de las negociaciones y que se opone a ellas.

Israel y Líbano han estado en guerra durante décadas y no se habían reunido de manera tan directa desde 1993.

Israel lanzó un ataque a gran escala contra Líbano —matando a más de 2.450 personas y desplazando a un millón, según las autoridades— en respuesta a ataques de Hezbolá, grupo que había prometido vengar la muerte del líder supremo de Irán a manos isralíes.

La tregua de 10 días entre ambos países expiraba este domingo.