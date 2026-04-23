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Donald Trump negocia un alto el fuego entre Israel y Líbano

Donald Trump lidera una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en la Casa Blanca.

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Por AFP
Un joven conduce una moto frente a una mezquita que fue blanco de un ataque israelí en la aldea sureña libanesa de Kfar Sir.
Un joven conduce una moto frente a una mezquita que fue blanco de un ataque israelí en la aldea sureña libanesa de Kfar Sir. (ANWAR AMRO/AFP)







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